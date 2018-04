Kreispolizeibehörde Euskirchen / Spiegel an Pkw abgetreten

Spiegel an Pkw abgetreten

Euskirchen - Fünf beschädigte Pkw und eine beschädigte Lichtzeichenanlage sind das beschämende Ergebnis randalierender Jugendlicher und Heranwachsender, die in der Nacht zum Samstag gegen 02.30 Uhr über die Straße In den Herrenbenden in Euskirchen stadteinwärts zogen. Im Verlauf der Straße traten sie an den geparkten Fahrzeugen die Außenspiegel ab. Im Kreuzungsbereich In den Herrenbenden/Keltenring schlugen sie an einem Ampelmast den Blendschutz ab. Aufgrund von Zeugenaussagen konnten die Randalierer im Rahmen der Fahndung noch im Nahbereich angetroffen werden. Gegen sechs Jugendliche und Heranwachsende im Alter von 16-19 Jahren aus Euskirchen, Weilerswist und Mechernich wurde ein Strafverfahren wegen der begangenen Sachbeschädigungen eingeleitet.

