Kreispolizeibehörde Euskirchen / Störung der Nachtruhe durch ...

Störung der Nachtruhe durch betrunkene junge Frau

Euskirchen - In der Nacht zu Sonntag (4 Uhr) wurde die Polizei Euskirchen über eine Ruhestörung in einem Mehrfamilienhaus (Berliner Straße) in Kenntnis gesetzt. Bei Eintreffen der Polizeibeamten stritten sich zwei junge Frauen derart laut, dass die Nachtruhe erheblich gestört wurde. Die 22-Jährige konnte nicht beruhigt werden und wurde stark alkoholisiert ins Gewahrsam der Polizei verbracht. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,26 Promille. Auf der Wache wurde sie durch ihre Mutter abgeholt.

OTS: Kreispolizeibehörde Euskirchen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65841 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65841.rss2

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen Pressestelle Telefon: 02251/799-203 od. 799-0 Fax: 02251/799-209 E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/ Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/ Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu