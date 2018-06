Kreispolizeibehörde Euskirchen / Stromverteilerdose verursacht ...

Stromverteilerdose verursacht Wohnungsbrand

Euskirchen-Flamersheim - Am Freitagnachmittag (14 Uhr) kam es in Euskirchen-Flamersheim zu einem Wohnungsbrand in einem Fachwerkhaus auf der Horchheimer Straße. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Verletzt wurde niemand. Ein Kaminsachverständiger stellte einen Defekt an einer Stromverteilerdose als Brandursache fest.

