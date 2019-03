Kreispolizeibehörde Euskirchen / Tisch verursacht Feuerwehreinsatz

Tisch verursacht Feuerwehreinsatz

53947 Nettersheim - Sonntagmorgen (9.35 Uhr) bemerkte ein Anwohner der Bergstraße starke Rauchentwicklung in einem Nachbarhaus. Er informierte die Rettungsdienste. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte sich ein Bewohner des Hauses in der Garage eine Zigarette angezündet. Dies tat er mit seinem Benzinfeuerzeug. Dieses legte er nach der Benutzung auf einem runden Plastiktisch in der Garage ab. Nach seinen Angaben schloss dieses Feuerzeug nicht richtig. Der Geschädigte ging davon aus, dass durch das weitere Brennen des Feuerzeuges der Tisch in Brand geriet. Die eingesetzte Feuerwehr konnte den Brand löschen. Durch die daraus entstandene Rauchentwicklung musste auch das Wohnhaus durch die Feuerwehr gelüftet werden. Personen wurden nicht verletzt. Der entstandene Sachschaden liegt im mittleren vierstelligen Euro-Bereich.

