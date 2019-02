Kreispolizeibehörde Euskirchen / Unfall mit drei Verletzten und ...

Unfall mit drei Verletzten und hohem Sachschaden

53919 Weilerswist - Am Mittwochmittag (12:40 Uhr) kam es auf der L 182 im Bereich der Auffahrt zur A 61 zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Zum Unfallzeitpunkt befuhr ein 55-jähriger Autofahrer aus Michelbach (Baden-Württemberg) die Linksabbiegerspur zur Auffahrt auf die A 61 nach Koblenz. Mit ihm im Pkw saß ein weiterer Mann. Kurz bevor die beiden auf den Zubringer zur Autobahn einbiegen konnten, kam ihnen eine 31-jährige Frau aus Kuchenheim mit ihrem Pkw entgegen. Diese war zuvor in Richtung Euskirchen auf eine Linksabbiegerspur gefahren, bog jedoch nicht ab und setzte stattdessen ihre Fahrt in Richtung des anderen Pkw unbeirrt fort. Im Kreuzungsbereich fuhr sie dann ungebremst in den Pkw der beiden Männer. Nach ihren Angaben wollte sie eigentlich zuvor nach Neukirchen abbiegen. Da sie diese Einfahrt jedoch verpasst hatte, beabsichtigte sie hinter der Kreuzung zu wenden. Bei dem Aufprall wurden beide Fahrer der Pkw leicht verletzt, der 32-jährige Beifahrer des Michelbachers schwer. Dieser wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Das Missverständnis führte zudem zu einem Sachschaden im unteren fünfstelligen Eurobereich.

