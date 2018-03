Kreispolizeibehörde Euskirchen / Unfallverursacher lag schlafend ...

Unfallverursacher lag schlafend im Fahrzeugfond

53949 Dahlem - Sonntagmorgen (07.00 Uhr) sieht eine Zeugin einen Pkw im Graben an der Landstraße 110 zwischen Neuhaus und Dahlem. Als sie zum Fahrzeug geht, erkennt sie auf der Rücksitzbank einen schlafenden Mann. Erst nach mehrmaligen klopfen erwacht der Mann. Er macht auf die Zeugin einen verwirrten und betrunkenen Eindruck. Deshalb informierte sie die Polizei. Bei deren Eintreffen gibt der 28-Jährige aus Belgien an, im Vorfeld seiner Fahrt Alkohol getrunken zu haben. Er wollte dann in der Nacht von Büllingen zu einer Bekannten ins Saarland fahren. Auf der Fahrt wäre er aufgrund seiner Müdigkeit nach rechts von der Fahrbahn geraten. An mehr könne er sich nicht mehr erinnern. Ein Alkohol Test ergab einen Wert von 1,04 Promille. Dem Belgier wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

OTS: Kreispolizeibehörde Euskirchen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65841 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65841.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen Pressestelle Polizei Euskirchen Telefon: 02251 799 203 E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de http://www.polizei.nrw.de/euskirchen