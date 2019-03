Kreispolizeibehörde Euskirchen / Verkehrsunfall mit ...

Verkehrsunfall mit schwerverletztem Kradfahrer

53909 Zülpich, K 10 zwischen Enzen und Virnich - Am Samstagmorgen, um 09.50 Uhr befuhr ein 57-jähriger Motorradfahrer aus Kevelaer die K 10 von Enzen in Richtung Schwerfen. Kurz vor der Ortschaft Virnich kam der Unglücksfahrer in einer S-Kurve nach links von der Fahrbahn ab, stürzte und rutschte in einen Graben. Der verletzte Mann (keine Lebensgefahr, ansprechbar) wurde an der Unglücksstelle notärztlich versorgt und zur stationären Behandlung ins Krankenhaus Mechernich verbracht.

