Kreispolizeibehörde Euskirchen / Verkehrsunfall mit einer leicht ...

Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person (Alleinunfall)

53902 Bad Münstereifel - Am Dienstagabend (21.10 Uhr) befuhr eine 42-jährige Pkw-Fahrerin aus Euskirchen die Schießbachstraße in Richtung Schleidtalstraße (hangabwärts) und beabsichtigte nach links in Richtung Bad Münstereifel abzubiegen. Die Pkw-Fahrerin übersah den Einmündungsbereich, überfuhr diesen und prallte gegen einen Baum. Durch den Aufprall überschlug sich das Fahrzeug und blieb im Straßengraben liegen. Die Pkw-Fahrerin wurde leicht verletzt. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.

