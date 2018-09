Kreispolizeibehörde Euskirchen / Verkehrsunfall mit Personenschaden

Verkehrsunfall mit Personenschaden

L 182, kurz vor Abzweig L 210 (Derkum/Straßfeld) - Am Samstag, dem 08.09.2018, befuhr um 11.20 Uhr ein 70jähriger Pkw-Fahrer aus Köln die L182 aus Rtg. Swisttal kommend in Fahrtrichtung Euskirchen. Aus ungeklärter Ursache geriet er mit seinem Pkw in den Gegenverkehr. Dabei kollidierte er mit einem entgegenkommenden 47-jährigen Pkw- Fahrer aus Bornheim (Gespann mit Anhänger, der mit Stroh beladen war). Er und seine Beifahrerin wurden durch die Kollision schwer verletzt und sind nach notärztlicher Versorgung zum Krankenhaus verbracht worden.Der 70-jährige Unfallverursacher verstarb noch an der Unfallstelle. Eine weitere Unfallbeteiligte, welche sich hinter dem Fahrer aus Bornheim befand, versuchte auszuweichen und kollidierte mit dem Anhänger. Dabei wurde die 52-jährige Fahrerin aus Erftstadt leicht verletzt. Der gesamte Sachschaden wird auf 25.000 Euro geschätzt. Die Unfallstelle war für die Dauer der Unfallaufnahme und Reinigung für ca. 4 Stunden gesperrt.

