Kreispolizeibehörde Euskirchen / Verkehrsunfall Personenschaden

Verkehrsunfall Personenschaden

Zülpich - Unfallzeit: Fr., 05.10.2018, 09.30 Uhr

Zur Unfallzeit befuhr eine 31-jährige Pkw-Fahrerin aus Zülpich die K10 von Virnich kommend in Richtung Firmenich. Ausgangs der Ortslage Virnich kam die Fahrerin aus ungeklärter Ursache in einer Linkskurve auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegen kommenden Pkw eines 53-jährigen Mannes aus Euskirchen. Durch den Zusammenstoß löste der Airbag der Unfallverursacherin aus. Die 31-jährige Frau wurde mittels Rettungswagen ins Krankenhaus Mechernich verbracht, wo sie nach ambulanter Behandlung wieder entlassen wurde. Der 53-jährige Pkw-Fahrer aus Euskirchen wurde leicht verletzt und wollte selbständig einen Arzt aufsuchen. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.

