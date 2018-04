Kreispolizeibehörde Euskirchen / Verletzter nach Unfall

Verletzter nach Unfall

53881 Euskirchen - Am heutigen Freitagmorgen (6.40 Uhr) hat es auf der Bundesstraße 266 einen Unfall mit zwei Autos gegeben. Ein 77 Jahre alter Mann aus der Gemeinde Weilerswist wollte an der Anschlussstelle Wißkirchen die Autobahn 1 in Richtung Euskirchen verlassen. Dabei übersah er einen aus Richtung Euskirchen kommenden Fahrer. Es kam zum Zusammenstoß. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der 77-jährige Mann blieb unverletzt. Der 48-jährige Mann aus Zülpich verletzte sich leicht. Während der Unfallaufnahme war der Fahrstreifen Richtung Euskirchen gesperrt. Es kam zu einem größeren Rückstau.

