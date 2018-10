Kreispolizeibehörde Euskirchen / Versuchter Wohnungseinbruch

Versuchter Wohnungseinbruch

53919 Weilerswist - Am Samstag (16.10 - 19.40 Uhr) versuchten Unbekannte gewaltsam in ein Wohnhaus in der Bergstraße im Ortsteil Metternich einzudringen. Die Terrassentür sowie ein Fenster wurden beschädigt, hielten jedoch stand, so dass niemand ins Gebäude gelangte.

