Kreispolizeibehörde Euskirchen / Vier Geldkassetten gestohlen

Vier Geldkassetten gestohlen

53919 Weilerswist - Am frühen Sonntagmorgen (08.00 Uhr) bemerkte ein Angestellter einer Firma an der Metternicher Straße den Einbruch in die Firma. Unbekannte hatten in der Nacht zu Sonntag die Umzäunung überwunden und in Anschluss eine Eingangstür zu den Büroräumen aufgehebelt. Gezielt wurden zwei Schränke gewaltsam geöffnet und insgesamt vier Geldkassetten mit Bargeld entwendet.

OTS: Kreispolizeibehörde Euskirchen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65841 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65841.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen Pressestelle Polizei Euskirchen Telefon: 02251 799 203 E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de http://www.polizei.nrw.de/euskirchen