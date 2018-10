Kreispolizeibehörde Euskirchen / Volltrunkende randaliert vor ...

Volltrunkende randaliert vor Einkaufcenter

53879 Euskirchen - Freitagabend (19.07 Uhr) randalierte eine 43-jährige Euskirchenerin vor dem Veybachcenter. Sicherheitsdienste waren nicht in der Lage, ein Hausverbot durchzusetzen. Die hinzugerufene Polizei wurde von der Dame direkt aufs Übelste beschimpft. Eine Personalienfeststellung war an Ort und Stelle nicht möglich. Einem erteilten Platzverweis kam die Euskirchenerin nicht nach. Sie sollte daraufhin in Gewahrsam genommen werden. Dabei leistete sie erheblichen Widerstand. Sie drohte ihren Kampfhund (Pitbull) auf die Polizisten zu hetzen. Mit Verstärkungskräften gelang es die Frau zur Polizeiwache zu bringen. Der Hund wurde bei der Polizeiwache in einem Hundezwinger untergebracht. Ein durchgeführter Alkoholtest bei der 43-Jährigen ergab einen Wert von 2,38 Promille.

