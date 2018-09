Kreispolizeibehörde Euskirchen / Vorfahrt missachtet - zwei ...

Vorfahrt missachtet - zwei Verletzte

53909 Zülpich - Mittwochmorgen (10.22 Uhr) befuhr 44-Jähriger aus Zülpich mit seinem Pkw, aus Richtung Weiler in der Ebene, die Bundesstraße 265 und wollte nach links auf die Römerallee in Richtung Kernstadt Zülpich abbiegen. Bei seinem Abbiegevorgang übersah der Zülpicher nach eigenen Angaben eine 25-Jährige Pkw Fahrerin aus Schleiden. Sie war entgegengesetzt der Fahrtrichtung des Zülpichers auf der Bundesstraße unterwegs. Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrzeugführer schwer verletzt. Rettungswagen brachten sie in ein Krankenhaus. Während der Unfallaufnahme war die Bundesstraße/Römerallee gesperrt.

