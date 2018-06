Kreispolizeibehörde Euskirchen / Widerstand gegen Polizeibeamte

Widerstand gegen Polizeibeamte

Kall - Am Freitagabend (22.12 Uhr) fiel Passanten ein Betrunkener Mann in Kall auf, der lautschreiend über die Straße lief und dabei immer wieder hinfiel. Ohne erkennbaren Grund beschädigte der junge Mann (17) eine Glasscheibe, verletzte sich dabei und versteckte sich dann in einem kleinen Waldstück. Die eingesetzten Beamten konnten den 17-Jährigen nicht beruhigen. Er war aggressiv und schrie die Beamten an. Aufgrund seiner Verletzungen wollten die Beamten ihn zur Straße bringen, woraufhin er sich erheblich wehrte. Er konnte im Anschluss mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden.

OTS: Kreispolizeibehörde Euskirchen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65841 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65841.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen Pressestelle Telefon: 02251 799 203 E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/ Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu