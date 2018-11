Kreispolizeibehörde Euskirchen / Wohnungseinbruchsdiebstahl in ...

Wohnungseinbruchsdiebstahl in Weilerswist

Weilerswist - In ein Reihenhaus in Weilerswist verschafften sich unbekannte Täter Zugang, indem sie die rückwärtige Terrassentür aufhebelten. In dem Haus wurden alle Räume betreten und dort befindliche Schränke durchsucht. Es wurde u.a. Schmuck der Einwohner entwendet.

