Kreispolizeibehörde Euskirchen / Zwei Ladendiebstähle am selben Tag

Zwei Ladendiebstähle am selben Tag

Euskirchen - Eine Zehnjährige aus Euskirchen und ein Zehnjähriger aus Mechernich stahlen am Montag gleich zweimal in Euskirchen.

Am Mittag (14.53 Uhr) erbeuteten sie zunächst in einem Drogeriemarkt Pflege- und Kosmetikartikel mit einem Warenwert im mittleren zweistelligen Bereich. Nachdem sie durch die Angestellten gestellt und anschließend von den Polizeibeamten vernommen wurden, beteuerten beide in Anwesenheit ihrer Mütter, dass dies nie wieder vorkomme.

Allerdings hielt dieses Versprechen nur bis zum frühen Abend (18.10 Uhr) an.

In einem Elektronikfachgeschäft konnten die beiden erneut durch einen Mitarbeiter aufgegriffen werden, nachdem sie einige Gebrauchsartikel mit einem Warenwert im unteren dreistelligen Bereich entwendet hatten.

Den beiden drohen nun erzieherische Maßnahmen wegen Diebstahls in zwei Fällen.

