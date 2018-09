Kreispolizeibehörde Euskirchen / Zwei Personen bei ...

Zwei Personen bei Verkehrsunfall verletzt

Euskirchen, B56 - Am Freitag, dem 31.08.2018, befuhr um 15.30 Uhr eine 31jährige Pkw-Fahrerin aus Zülpich die Kommerner Straße aus Rtg Euenheim kommend in Fahrtrichtung Euskirchen. Sie bemerkte dabei ein Stauende in Höhe der Josef-Ruhr-Straße zu spät. Bei dem Versuch, nach links auszuweichen touchierte sie den Pkw eines 35jährigen Fahrers aus Köln an der linken, hinteren Seite und geriet auf die Gegenfahrbahn, wo sie mit einem entgegenkommenden Pkw zusammenstieß und anschließend im Straßengraben an einem Baum zum Stehen kam. Die Fahrerin und ihr 6jähriger Sohn wurden bei dem Unfall leicht verletzt und durch Rettungskräfte in das Krankenhaus nach Mechernich verbracht. Der leichtverletzte Fahrer des stehenden Fahrzeuges suchte selbstständig einen Arzt auf. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 15.000 Euro.

OTS: Kreispolizeibehörde Euskirchen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65841 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65841.rss2

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen Pressestelle Telefon: 02251/799-203 od. 799-0 Fax: 02251/799-209 E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/ Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/ Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu