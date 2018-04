Kreispolizeibehörde Euskirchen / Zwei Pkw stoßen zusammen, ein ...

Zwei Pkw stoßen zusammen, ein Schwerverletzter

Weilerswist - "... von der Sonne geblendet ...", so ließ sich ein 82-jähriger Pkw-Fahrer aus Bornheim im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme ein, nachdem er mit einem anderen Pkw zusammengestoßen war. Gegen 11.10 Uhr befuhr der Senior mit seinem Pkw die K33 in Metternich. Er beabsichtigte an der Einmündung zur L163 nach links in Richtung Heimerzheim abzubiegen. Beim Abbiegevorgang übersah er offensichtlich einen aus dieser Richtung herannahenden bevorrechtigten Pkw, der von einem 52-Jährigen aus Bonn geführt wurde. Im Einmündungsbereich kam es Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Bonner wurde durch das Unfallgeschehen schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Sein Pkw war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden beträgt ca. 3000 Euro.

