Kreispolizeibehörde Heinsberg / 24-Jährige erlag ihren Verletzungen

24-Jährige erlag ihren Verletzungen

Hückelhoven-Baal - Mit Nachtrag zum PB Nr. 62 berichteten wir am Samstag (3. März) über einen Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 57 zwischen den Ortschaften Baal und Körrenzig. Eine 24-jährige Frau aus Mönchengladbach war in einer Linkskurve bei eisglatter Fahrbahn auf die Gegenfahrbahn geraten und dort mit einem entgegenkommenden Pkw kollidiert. Leider verstarb die junge Frau infolge ihrer schweren Verletzungen am Wochenende. Die Polizei sucht weitere Zeugen des Unfalls, die sich bislang nicht bei der Polizei gemeldet haben. Diese werden gebeten, mit dem Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg in Verbindung zu treten unter Telefon 02452 920 0.

