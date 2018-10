Kreispolizeibehörde Heinsberg / 48-jähriger Mann vermisst

48-jähriger Mann vermisst

Wassenberg - Der 48-jährige, aus Bulgarien stammende Georgi Dimirov wird seit Mittwoch, 10. Oktober 2018, vermisst. Er war zu Besuch bei seinem Bruder, der auf der Ratheimer Straße in Wassenberg wohnt. Gegen 15 Uhr verließ er das Haus, um Kaffee zu trinken. Gegen 17 Uhr stellte die Familie fest, dass der 48-Jährige verschwunden war. Nachbarn beobachteten, dass er in Richtung Wassenberg wegging. Der Vermisste leidet unter einer psychischen Erkrankung und würde den Weg zum Haus seines Bruders nicht mehr selbstständig finden. Er spricht nur Bulgarisch und kann sich auf Deutsch nicht verständigen. Herr Demirov ist 170 bis 180 Zentimeter groß, hat kurzes, schwarzes Haar und eine Halbglatze. Aufgrund eines Buckels geht er auffallend nach vorne gebeugt. Bekleidet war er mit einem schwarzen Pullover, einer weißen Hose, einer schwarzen Trainingsjacke und rot-schwarz-blauen Turnschuhen. Wer hat den Vermissten gesehen oder kann Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben? Informationen bitte an das Kriminalkommissariat 1 der Polizei in Heinsberg, Telefon 02452 920 0.

