Kreispolizeibehörde Heinsberg / Aktenkoffer samt Tablet PC aus ...

Aktenkoffer samt Tablet PC aus Pkw entwendet

Geilenkirchen-Teveren - Aus einem Pkw, dieser parkte auf der Scharnhorststraße, entwendeten unbekannte Täter einen Aktenkoffer, in dem sich ein Tablet PC befand. Weiterhin wurde am Lenkradschloss des Fahrzeugs manipuliert. Die Tat ereignete sich in der Nacht zum 28. März (Mittwoch).

