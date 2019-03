Kreispolizeibehörde Heinsberg / Aktentasche und Navigationsgerät ...

Aktentasche und Navigationsgerät aus zwei Pkw gestohlen

Erkelenz - Zwischen 19.30 Uhr und 22.15 Uhr wurde am Montag (18. März) an einem Pkw eine Seitenscheibe eingeschlagen. Aus dem Fahrzeug, das auf einem Parkplatz am Schulring stand, wurde anschließend eine schwarze Aktentasche erbeutet. Darin befanden sich ein Mobiltelefon und Schlüssel.

Aus einem Pkw, dieser parkte vor einem Haus an der Straße Am Schneller, stahlen unbekannte Täter am Montag (18. März) ein mobiles Navigationsgerät, das im Handschuhfach lag. Die Tat ereignete sich gegen 18.15 Uhr, gerade als der Geschädigte Einkäufe in seine Wohnung brachte.

OTS: Kreispolizeibehörde Heinsberg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65845 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65845.rss2

Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de http://www.polizei.nrw.de/heinsberg