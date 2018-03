Kreispolizeibehörde Heinsberg / Alarmanlage schlug Einbrecher in ...

Alarmanlage schlug Einbrecher in die Flucht

Erkelenz - Gegen 21.45 Uhr hebelten unbekannte Täter am Sonntagabend (18. März) ein Fenster eines Ärztehauses am Karolingerring auf. Dadurch wurde die Alarmanalage ausgelöst und die Täter flüchteten unerkannt. Ins Gebäude gelangten sie nicht. Wer Zeuge dieses Vorfalls wurde oder Beobachtungen machte, die mit dieser Tat in Verbindung stehen könnten, der wende sich bitte an das Kriminalkommissariat 2 der Polizei in Heinsberg, Telefon 02452 920 0.

