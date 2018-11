Kreispolizeibehörde Heinsberg / Bei Einbruch Bargeld und Schmuck ...

Bei Einbruch Bargeld und Schmuck erbeutet

Erkelenz-Lövenich - In ein Haus an der Straße Am Vogelsang brachen unbekannte Täter am Abend des 22. November (Donnerstag) ein. Zwischen 17 Uhr und 20 Uhr durchsuchten sie die Wohnung und erbeuteten Bargeld sowie Schmuck.

OTS: Kreispolizeibehörde Heinsberg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65845 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65845.rss2

Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de http://www.polizei.nrw.de/heinsberg