Kreispolizeibehörde Heinsberg / Bei Einbruchsversuch festgenommen

Bei Einbruchsversuch festgenommen

Wassenberg-Orsbeck - Gegen 13.55 Uhr bemerkten am 19. März (Montag) aufmerksame Anwohner der Pletschmühlenstraße, wie eine unbekannte Person über die Hecke eines Nachbarhauses stieg und eine andere Person, die in der Nähe offensichtlich "Schmiere" stand. Da sie einen Einbruch vermuteten, liefen sie direkt dorthin und konnten die beiden männlichen Jugendlichen bis zum Eintreffen der alarmierten Polizei festhalten. Die Beamten brachten die Tatverdächtigen zur Polizeiwache. In Ihrer Vernehmung gaben der 14-jährige Wassenberger und der 15-jährige Heinsberger zu, dass sie in das Haus an der Pletschmühlenstraße einbrechen wollten. Sie wurden jedoch vor der Tat von den Zeugen überrascht. Gegen die beiden wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des versuchten besonders schweren Fall des Diebstahls eingeleitet.

OTS: Kreispolizeibehörde Heinsberg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65845 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65845.rss2

Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de http://www.polizei.nrw.de/heinsberg