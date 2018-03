Kreispolizeibehörde Heinsberg / Bei Garagenaufbruch gestört/ ...

Bei Garagenaufbruch gestört/ Zeugen gesucht

Erkelenz - Ein Anwohner der Tenholter Straße hörte am Sonntag, 4. März, gegen 20.15 Uhr, Geräusche an seiner Garage. Als er daraufhin nach dem Rechten sah, bemerkte er eine männliche Person, die sich am Garagentor zu schaffen machte. Der Zeuge sprach den Unbekannten an, woraufhin dieser von der Garage abließ und zu Fuß in Richtung Krankenhaus davon ging. Der Zeuge folgte dem Mann zunächst und sah, dass dieser in eine Seitengasse am dortigen Hospiz einbog. Daraufhin brach er die Verfolgung ab und informierte die Polizei über den Vorfall. Die Beamten stellten fest, dass zwei Garagentore an der Tenholter Straße offenbar durch einen Einbruchsversuch beschädigt wurden. Dem Täter gelang es jedoch nicht, sich Zutritt zu den Garagen zu verschafften. Der Flüchtige war zirka 180 Zentimeter groß, etwa 30 Jahre alt, schlank und hatte eine dunkle Hautfarbe. Bekleidet war er mit einer dunklen Jacke mit Fellaufsatz an der Kapuze, schwarzer Hose und schwarzen Halbschuhen. Weitere Zeugen, die im Zusammenhang mit dieser Straftat Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich zu melden. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Erkelenz entgegen, Telefon 02452 920 0.

