Kreispolizeibehörde Heinsberg / Beleidigung und Sachbeschädigung ...

Beleidigung und Sachbeschädigung bei Verkehrsdelikt

Gangelt-Schierwaldenrath - Ein 36-jähriger Gangelter fuhr am 15. März (Freitag), gegen 15 Uhr, mit seinem Wohnmobil auf der Brökerstraße in Schierwaldenrath aus Richtung Birgden kommend in Richtung Langbroich. Dabei musste er an mehreren hintereinander am Fahrbahnrand parkenden Pkw vorbeifahren. Als er sich in der Engstelle befand, kam ihm ein weißer Lkw (Sprinter) mit HS-Kennzeichen entgegen. Der Fahrer fuhr weiter in die Engstelle ein, ohne den Gangelter zuvor passieren zu lassen. Da dieser, aufgrund der parkenden Fahrzeuge, nicht nach rechts ausweichen konnte, mussten beide Fahrzeugführer voreinander abbremsen bis zum Stillstand. Es entspann sich ein Wortwechsel bei dem der unbekannte Lkw Fahrer den 36-Jährigen beleidigte. Auch Anwohner bemerkten die Situation und versuchten auf den Lkw Fahrer einzuwirken. Dieser stieg jedoch aus seinem Fahrzeug und schlug mit der Faust auf die Motorhaube des Wohnmobils, so dass ein Schaden entstand. Um den Disput zu beenden setzte der Gangelter sein Wohnmobil zurück und ließ den Lkw Fahrer durchfahren. Dieser fuhr davon, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Der Mann war nach Zeugenangaben etwa 55 bis 60 Jahre alt, zirka 180 Zentimeter groß und hatte eine normale Figur sowie kurze graue Haare. Er habe ungepflegt gewirkt. Bekleidet war er mit einer dunkelgrünen Wolljacke. Zur Klärung des Vorfalls bittet die Polizei Zeugen, sich zu melden. Auch Personen, die Angaben zur Identität des Lkw Fahrers machen können, werden gebeten, das Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg unter Telefon 02452 920 0 anzurufen.

