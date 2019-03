Kreispolizeibehörde Heinsberg / Brand in ehemaligem ...

Brand in ehemaligem Veranstaltungssaal

Erkelenz-Venrath - Am Donnerstag, 14. März, gegen 14.20 Uhr, wurde die Polizei zu einem Brand an der Kuckumer Straße gerufen. Dort stand ein ehemaliger Veranstaltungssaal in Flammen. Aufgrund der Rauchentwicklung wurde die gesamte Ortsdurchfahrt für die Dauer der Löscharbeiten gesperrt. Eine Person verletzte sich leicht als sie Rauch einatmete. Alle weiteren Personen, sowie dort untergebrachte Tiere, gelangten rechtzeitig ins Freie. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf Nebengebäude verhindern. Die polizeilichen Ermittlungen zur Brandursache ergaben, dass es sich offenbar um einen technischen Defekt und nicht um Brandstiftung handelt.

