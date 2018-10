Kreispolizeibehörde Heinsberg / Carport brannte

Carport brannte

Selfkant-Saeffelen - Am 29. Oktober (Montag) stellten Anwohner der Heinsberger Straße gegen 22.45 Uhr fest, dass der am Haus angebrachte Holzcarport in Flammen stand. Der Feuerwehr gelang es, den Brand rasch zu löschen und ein Übergreifen der Flammen auf das Haus zu verhindern. Der Carport wurde völlig zerstört und am Gebäude entstand ebenfalls Sachschaden. Die Polizei nahm die Ermittlungen zur Brandursache auf.

