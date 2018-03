Kreispolizeibehörde Heinsberg / Diebstähle aus Pkw

Diebstähle aus Pkw

Heinsberg-Schafhausen - In der Nacht zum Mittwoch (28. März) öffneten unbekannte Täter mehrere Pkw, die in der Ortslage Schafhausen abgestellt waren. Aus zwei Fahrzeugen, diese standen auf der Schafhausener Straße, wurden in einem Fall Bargeld und im anderen Fall eine Astschere, eine Kettensäge und ein Laubsauger gestohlen.

Aus einem auf der Straße Kuhlertgraben parkenden Wagen wurden ein Schlüsselbund und Münzgeld erbeutet.

Zwei weitere Fahrzeuge, diese standen auf der Straße Im Mühlenkamp und der Schafhausener Straße, wurden nach ersten Feststellungen lediglich durchsucht.

