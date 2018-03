Kreispolizeibehörde Heinsberg / Diebstahl eines Pkw BMW

Diebstahl eines Pkw BMW

Gangelt-Breberen - Einen schwarzen Pkw der Marke BMW, Modell der 3er Reihe mit Heinsberger Kennzeichen (HS-), stahlen unbekannte Täter in der Nacht zum Montag (19. März). Der Wagen stand vor einem Haus an der Straße Am Schmitter Weg.

