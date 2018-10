Kreispolizeibehörde Heinsberg / Diebstahl von Baustelle

Diebstahl von Baustelle

Wegberg-Tüschenbroich - Von einer Baustelle an der Straße In Tüschenbroich stahlen Unbekannte zwei Metallbolzen und 26 Sicherungsklemmen. Der Diebstahl ereignete sich am Freitag, 26. Oktober, gegen 14.30 Uhr.

