Kreispolizeibehörde Heinsberg / Diebstahl zweier Pkw

Diebstahl zweier Pkw

Waldfeucht-Haaren - Gegen 0.50 Uhr wurde am 4. Juni (Montag) ein grauer Pkw Skoda Octavia RS mit Kölner Kennzeichen (K-) gestohlen. Das Fahrzeug stand vor einem Haus an der Straße Berlderath. Die Hausbewohner wurden durch Geräusche geweckt. Bei der sofortigen Nachschau konnten sie nur noch erkennen, dass ihr Wagen mit hoher Geschwindigkeit in Richtung der Straße Pöhlert davonfuhr.

Am Montagmorgen (4. Juni) wurde gegen 7 Uhr festgestellt, dass auch ein grauer Pkw BMW, Typ 318 Touring mit Münchener Kennzeichen (M-), entwendet wurde. Dieser Wagen parkte vor einem Haus am Paulisweg.

OTS: Kreispolizeibehörde Heinsberg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65845 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65845.rss2

Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de http://www.polizei.nrw.de/heinsberg