Kreispolizeibehörde Heinsberg / Einbrecher entwenden ...

Einbrecher entwenden elektronische Geräte

Wassenberg - Durch das Aufhebeln der Terrassentür gelangten Unbekannte am Dienstag, 30. Oktober, zwischen 9.30 Uhr und 23.10 Uhr in ein Wohnhaus an der Jülicher Straße. Anschließend entwendeten sie diverse elektronische Geräte sowie eine Gaspistole.

