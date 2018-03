Kreispolizeibehörde Heinsberg / Einbruch in Erdgeschosswohnung

Einbruch in Erdgeschosswohnung

Erkelenz-Gerderath - Unbekannte Täter brachen am Montag, 05. März, in der Zeit von 14.15 Uhr bis 22.50 Uhr in eine Wohnung auf der Lauerstrasse ein und entwendeten eine Geldkassette.

