Kreispolizeibehörde Heinsberg / Einbruch in Kindergarten

Einbruch in Kindergarten

Erkelenz-Hetzerath - Bei einem Einbruch in einen Kindergarten an der Hatzurodestraße stahlen die unbekannten Täter mehrere Schlüssel. Sie drangen zwischen Dienstag (24. April), 16 Uhr und Mittwoch (25. April), 6.40 Uhr, in das Gebäude ein, indem sie ein Schloss gewaltsam öffneten.

