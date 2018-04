Kreispolizeibehörde Heinsberg / Einbruch in Lagerhalle

Einbruch in Lagerhalle

Wassenberg - Eine Lagerhalle an der Industriestraße war in der Nacht zu Dienstag (3. April) das Ziel unbekannter Täter. Diese öffneten gewaltsam ein Schloss und drangen so in die Halle ein. Offenbar durchsuchten sie anschließend mehrere Schränke und Schubladen nach Wertgegenständen, bevor sie eine weitere Tür aufbrachen. Aus den Personalräumen stahlen die Einbrecher eine Elektropfanne. Ob weitere Gegenstände entwendet wurden, wird noch ermittelt.

