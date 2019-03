Kreispolizeibehörde Heinsberg / Einbruch in Schulkomplex

Einbruch in Schulkomplex

Heinsberg-Oberbruch - Unbekannte Täter schlugen in der Zeit zwischen Dienstag (12. März) und Mittwoch (13. März) zwei Scheiben in der Real- und der Hauptschule an der Parkstraße ein. Im Inneren durchsuchten sie mehrere Büroräume. In einem Büro gelang es den Tätern einen Tresor zu öffnen und Bargeld zu entwenden.

