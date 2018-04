Kreispolizeibehörde Heinsberg / Einbruch in Wohnhaus

Einbruch in Wohnhaus

Waldfeucht-Selsten - Zwischen Samstag, 31. März und Montag, 2. April, drangen Einbrecher in ein Wohnhaus an der Drenkstraße ein. Sie hebelten ein Fenster auf und gelangten so ins Gebäudeinnere. Anschließend stahlen sie Schmuck und Bargeld und flüchteten unerkannt.

