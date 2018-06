Kreispolizeibehörde Heinsberg / Einbruch in Wohnhaus

Einbruch in Wohnhaus

Selfkant-Hillensberg - In ein Haus an der Bergstraße brachen unbekannte Täter am 11. Juni (Montag) ein. Zwischen 6.30 Uhr und 23 Uhr durchsuchten sie die Wohnung und erbeuteten Schmuck sowie diverse Schlüssel. Außerdem nahmen sie eine Festplatte mit.

