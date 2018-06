Kreispolizeibehörde Heinsberg / Einbruch in Wohnhaus

Einbruch in Wohnhaus

Geilenkirchen-Grotenrath - Ein Wohnhaus an der Corneliusstraße war am Freitag, 8. Juni, das Ziel unbekannter Einbrecher. Diese gelangten gewaltsam durch eine Tür in das Gebäude und durchsuchten alle Räume. Was sie entwendeten, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.

OTS: Kreispolizeibehörde Heinsberg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65845 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65845.rss2

Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de http://www.polizei.nrw.de/heinsberg