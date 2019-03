Kreispolizeibehörde Heinsberg / Einbruchsdiebstahl

Einbruchsdiebstahl

Selfkant-Wehr - Zwischen Sonntag, 3. März, 21 Uhr und Montag, 4. März, 9 Uhr, drangen unbekannte Täter in ein Wohnhaus an der Straße Rodebachhof ein. Sie beschädigten eine Fensterscheibe, um auf diesem Weg ins Gebäude zu gelangen. Anschließend suchten sie in mehreren Räumen nach Diebesgut. Was sie entwendeten, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenerstattung nicht fest.

