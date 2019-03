Kreispolizeibehörde Heinsberg / Eingangstür zum Verbrauchermarkt ...

Eingangstür zum Verbrauchermarkt aufgehebelt

Wassenberg - In der Nacht zum Freitag (15. März), gegen 2 Uhr, hebelten unbekannte Täter die Eingangstür eines Supermarktes an der Jülicher Straße auf. Ein aufmerksamer Anwohner beobachtete mehrere Personen, die durch die nun offen stehende Eingangstür in den Markt eindrangen und verständigte die Polizei. Vor dem Eintreffen der Beamten waren die Täter bereits geflüchtet. Sie entwendeten eine größere Menge Tabakwaren aus der Auslage und fuhren anschließend mit einem Kleinwagen in Richtung Landstraße 117 davon.

OTS: Kreispolizeibehörde Heinsberg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65845 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65845.rss2

Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de http://www.polizei.nrw.de/heinsberg