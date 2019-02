Kreispolizeibehörde Heinsberg / Fahrer eines Leichtkraftrades ...

Fahrer eines Leichtkraftrades leicht verletzt

Hückelhoven-Kleingladbach - Am Donnerstag, 21. Februar, stürzte gegen 15 Uhr der 54-jährige Fahrer eines Leichtkraftrades und verletzte sich. Der Hückelhovener war zuvor mit seinem Leichtkraftrad auf der Ratheimer Straße in Richtung Palandstraße unterwegs. Als er wenden wollte, kam der Mann mit dem Zweirad zu Fall. Ein Rettungswagen brachte den 54-Jährigen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

