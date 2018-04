Kreispolizeibehörde Heinsberg / Fahrzeuge durch Graffiti beschädigt

Fahrzeuge durch Graffiti beschädigt

Hückelhoven-Ratheim - Unbekannte besprühten in der Nacht zum 2. April (Montag) mehrere parkende Pkw mit Farbe. Die Fahrzeuge standen an der Wallstraße, der Hermann-Janßen-Straße und der Heerstraße. Personen, die Beobachtungen gemacht haben, die mit diesen Taten in Zusammenhang stehen könnten, werden gebeten, sich zu melden. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Hückelhoven unter Telefon 02452 920 0 entgegen.

