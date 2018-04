Kreispolizeibehörde Heinsberg / Fahrzeugführer mit Laserstrahl ...

Fahrzeugführer mit Laserstrahl geblendet / Polizei sucht Zeugen

Hückelhoven - Eine Anwohnerin der Jülicher Straße beobachtete am 24. April (Dienstag), gegen 6.45 Uhr, dass ein bislang unbekannter Täter aus Richtung Lippeweg mit einem grünen Laser auf Fahrzeuge zielte, die auf der Jülicher Straße unterwegs waren. Zur Klärung des Vorfalls bittet die Polizei Fahrzeugführer, die geblendet wurden, sich zu melden. Auch weitere Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Zuständig ist das Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg unter Telefon 02452 920 0.

OTS: Kreispolizeibehörde Heinsberg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65845 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65845.rss2

Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de http://www.polizei.nrw.de/heinsberg