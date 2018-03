Kreispolizeibehörde Heinsberg / Festnahme nach Diebstahl auf ...

Festnahme nach Diebstahl auf einer Baustelle

Wassenberg-Birgelen - Aufmerksame Zeugen beobachteten am Montag (19. März), wie sich gegen 23.30 Uhr drei Personen an einer Baustelle auf der Rektor-von-Helden-Straße zu schaffen machten. Als die Männer bemerkten, dass sie entdeckt worden waren, stieg einer von ihnen in einen roten Wagen und fuhr davon. Die beiden anderen ergriffen zu Fuß die Flucht. Die Zeugen informierten die Polizei und folgten dem roten Fahrzeug. An der Kreuzung Bundesstraße 221 / Landstraße 117 konnte der Wagen von den Polizisten gestoppt werden. Im Fahrzeug saß ein 39-jähriger Mann aus Heinsberg und im Laderaum befanden sich zahlreiche sogenannte Dokaträger. Der Tatverdächtige wurde festgenommen und zur Polizeiwache gebracht. Seine Komplizen konnten bisher noch nicht ausfindig gemacht werden. In seiner Vernehmung gestand der 39-Jährige, dass er die im Wagen sichergestellten 34 Dokaträger von der Baustelle an der Rektor-von-Helden-Straße gestohlen hatte. Die Ermittlungen zu seinen Mittätern dauern weiter an.

