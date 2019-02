Kreispolizeibehörde Heinsberg / Fußgängerin angefahren

Fußgängerin angefahren

Heinsberg - Beim Überqueren der Straße am Kreisverkehr Siemensstraße / Industriestraße wurde eine 21-jährige Fußgängerin am Donnerstag (21. Februar), gegen 12 Uhr, von einem Pkw angefahren und verletzt. Zu dieser Zeit fuhr eine 44-jährige Pkw-Fahrerin aus Aachen aus dem Kreisverkehr in Richtung Kreishaus heraus. Als die junge Frau die Fahrbahn betrat, kam es zu dem Zusammenstoß. Die verletzte Heinsbergerin wurde in ein Krankenhaus gebracht und dort stationär aufgenommen. Dieses konnte sie tags darauf wieder verlassen. Die Pkw-Fahrerin blieb unverletzt.

OTS: Kreispolizeibehörde Heinsberg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65845 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65845.rss2

Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de http://www.polizei.nrw.de/heinsberg